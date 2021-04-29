Песков: Россия не может биться лбом об стену ради сотрудничества с Европой

Дмитрий Песков заявил, что Россия не может биться лбом об стену ради сотрудничества с Европой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не может бесконечно биться лбом об стену, чтобы наладить сотрудничество со странами Европы.

- Россия не может бесконечно биться лбом о бетонную стену. Наше желание, оно по крайней мере должно получать какую-то взаимность от европейских государств, — сказал Песков в эфире "Первого канала".

В качестве положительного примера он отметил непрерывный диалог с лидерами Германии и Франции.

Ранее Песков сообщил, что вокруг России наблюдается рост конфронтационного потенциала. Конфронтационные проявления появились из проводимой на протяжении десяти лет линии сдерживания России со стороны Соединенных Штатов Америки и "коллективного Запада", отметил официальный представитель Кремля. Он добавил, что сложившаяся ситуация весьма тревожная.