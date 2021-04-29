Руководству Алтайского края в пандемию удалось мобилизовать все системы региона

29 апреля на сессии краевого законодательного собрания губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о деятельности исполнительной власти в 2020 году. Основная часть доклада была посвящена переформатированию работы во всех сферах деятельности в период пандемии.

Как сообщил губернатор, большую роль в нормализации ситуации сыграли меры государственной поддержки В рамках антикризисных мероприятий из разных источников в регион поступило более 40 млрд рублей, в том числе на поддержку бюджетной системы из федерального бюджета выделено 21,7 млрд рублей. По объёму промпроизводства регион фактически сохранил уровень 2019 года - 99,9 процентов (97,4% по РФ). Инвестиции по итогам 2020 года составили практически 122 млрд рублей, увеличившись на 9 млрд рублей относительно 2019 года. Доходы консолидированного бюджета Алтайского края за 2020 год составили более 154 млрд рублей, что на 22% выше уровня 2019 года.

Сельское хозяйство региона в 2020 году держало двойной удар – от пандемии и природных аномалий. Однако аграрии получили хорошие результаты и минимизировали потери. Зерновых собрано почти 4 млн. тонн. Полученный урожай позволил выполнить целевые показатели по экспорту продукции АПК, а животноводческие хозяйства нарастили объемы производства по всем основным видам продукции. Благоприятная ценовая ситуация позволила 90 % сельхозорганизациям завершить год с прибылью.

Средняя зарплата по итогам 2020 года увеличилась на 7,2% (по России – на 6%) и составила 29 тыс. 983 рублей в месяц. Виктор Томенко отметил, что в этом году продолжится решение задачи по индексации оплаты труда муниципальным служащим: предыдущие повышения прошли 1 января 2019 года на 15% и 1 октября 2020 года на 3%.

Участие региона в проекте по снижению бедности в условиях 2020 года дало дополнительную возможность заключить социальный контракт на первоочередные нужды для тех, кто пострадал от введенных ограничений, но по какой-то причине не смог воспользоваться предложенными мерами поддержки. Всего за 2020 год заключено более 3 тысяч соцконтрактов, выплаты по ним составили 250 миллионов рублей. С учетом всех членов семьи социальными контрактами охвачены свыше 10,5 тысяч человек, а более 80% контрактов заключили семьи с детьми.

2020 год потребовал мобилизации всей системы здравоохранения и оперативного поиска нестандартных решений.

«Потребовалось переформатировать работу первичного звена, серьезно увеличились объемы телемедицинских консультаций. В дистанционном режиме проводилась выписка лекарств, консультирование. За счет интенсификации работы участковой службы и службы неотложной медицинской помощи в 2 раза увеличилась доля вызовов, обслуженных на дому, в том числе неотложных, с особым акцентом на пожилых пациентов», - резюмировал глава региона.