Болгария просит помощи РФ в расследовании взрывов на складах с оружием с 2011 по 2020 годы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Болгарское министерство иностранных дел обратилось к правоохранительным органам России с просьбой помочь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, которые произошли в период с 2011 по 2020 годы. Об этом говорится в заявлении иностранного внешнеполитического ведомства в четверг, 29 апреля.

- МИД Болгарии обратилось к российским правоохранителям с просьбой оказать всестороннюю помощь в расследовании взрывов, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трех граждан Болгарии, чтобы установить виновных в данных преступлениях и привлечь их к ответственности, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян во взрывах, которые произошли в период с 2011 по 2020 год на оружейных складах. Троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Сегодня МИД Болгарии сообщил, что власти страны намерены объявить российского дипломата персоной нон-грата.