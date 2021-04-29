СМИ назвали возможное место проведения встречи Путина с Зеленским - это не Ватикан Фото: REUTERS

Украина может предложить российскому президенту Владимиру Путину встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Израиле или в столице Австрии — Вене. Об этом в четверг, 29 апреля, пишет местное издание «Новое время», ссылаясь на собственные источники.

- Процесс переговоров и согласования места встречи лидеров России и Украины уже начался. Активная фаза подготовки начнётся после праздников в мае, - сообщил собеседник издания.

Отмечается, что Израиль может быть хорошим вариантом для личной встречи Путина и Зеленского, так как у главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху хорошие отношения с обоими президентами.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава украинской партии «Слуги народа» Давид Арахамия завил, что лидеры России и Украины должны встретиться до начала лета текущего 2021 года. Политик сказал, что поступившее от Владимира Зеленского предложение провести переговоры в Ватикане было разумным. Вторым подходящим местом для встречи он назвал Швейцарию.