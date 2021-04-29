Песков оценил заявление Байдена о геноциде армян

Дмитрий Песков оценил признание Вашингтоном геноцида армян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Соединенными Штатами Америки геноцида армян это часть игры в кнут и пряник, а не реальное сострадание армянскому народу.

- Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник. Это не желание сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи, историю Армении, — сказал Песков в эфире "Первого канала".

Ранее президент США Джо Байден назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале 20 века "геноцидом". Американский лидер заявил, что начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть.