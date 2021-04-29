Иммунолог обозначил группу риска по повторному заражению COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иммунолог и генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков перечислил категории людей, которые сталкиваются с повышенным риском повторного заражения коронавирусной инфекцией.

По словам кандидата медицинских наук, к группе риска по повторному заболевания относятся люди с ослабленным иммунитетом.

- Речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или наиболее распространенный вторичный иммунодефицит. Например, это люди, которые принимают иммуносупрессивные препараты. Иммунитет также значительно снижается при аутоиммунных заболеваниях, онкологии, или в случае тяжелых хронических болезней. Кроме того, снижена реактивность иммунной системы у пожилых людей, - объяснил Николай Крючков в интервью радио Sputnik в четверг, 29 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее академик Российской академии наук и завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Пирогова Александр Чучалин допустил вероятность того, что коронавирусная инфекция может протекать в хронической форме.