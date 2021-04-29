Вучич: Сербия не будет вводить санкции против РФ, пока я нахожусь во главе государства Фото: REUTERS

Сербский президент Александр Вучич заявил, что власти Сербии не будут поддерживать санкции Запада в отношении российской стороны, пока он является главой государства. В четверг, 29 апреля, в ходе беседы с журналистами политик отрицательно ответил на вопрос о том, намерена ли его страна поддерживать индивидуальные санкции США против россиян.

- Сербия не участвовала во включении в «черные списки» граждан РФ и Китая. Это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из этих стран. Пока я являюсь главой Сербии, не будет введения санкций против России и Китая. Только искренняя и ясная политика может вести наше государство в будущее, - подчеркнул Александр Вучич, чьи слова цитирует агентство Tanjug.

Во время своего визита в Брюссель 26 апреля президент Сербии заявил, что его страна готова больше согласовывать свою внешнюю политику с Евросоюзом при наличии исключений. Перед этим Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз призывает Сербию поддерживать его в вопросах внешней политики, в том числе в вопросах санкций.

Напомним, сегодня официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что уровень диалога между Россией и Евросоюзом снизился до низшей точки благодаря «усилиям» Брюсселя.