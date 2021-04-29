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Общество29 апреля 2021 15:50

В Роспотребнадзоре призвали россиян провести майские выходные в кругу семьи

Глава ведомства Анна Попова заявила, что надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Роспотребнадзоре призвали россиян провести майские выходные в кругу семьи

В Роспотребнадзоре призвали россиян провести майские выходные в кругу семьи

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан воздержаться от проведения массовых мероприятий на майские праздники и провести выходные в кругу семьи.

- Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение (заболеваемости коронавирусом) и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия, — сказала Попова в разговоре с журналистами.

Она добавила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России сейчас находится в "достаточно хрупком" равновесии.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников.

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