Захарова: Москва приветствует заявление Байдена о намерении избегать эскалации с Россией Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российская сторона приветствует заявления американского лидера Джозефа Байдена о намерениях избегать эскалации с Россией, однако у нынешней администрации Соединенных Штатов дела расходятся со словами. Об этом в четверг, 29 апреля, в ходе брифинга заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- У нынешней администрации дела расходятся со словами. Пока в Вашингтоне не готовы отказаться от бесперспективных попыток давления и обвинения в злоноамеренной деятельности. Если американская сторона настроена на диалог, время отбросить конфронтационную риторику, - отметила Захарова, комментируя речь Байдена в Конгрессе.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне президент США выступил перед сенаторами и конгрессменами. Джозеф Байден в ходе выступления заявил, что американская сторона не стремится к эскалации с российской, однако тут же отметил, что США обещают «последствия» за якобы вмешательство России в выборы и приписываемые нашей стране кибератаки.