Стоматолог объяснила, почему вредно пользоваться зубочистками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоматолог- пародонтолог объяснила, почему вредно пользоваться зубочистками. Часто люди устраняют с их помощью остатки пищи, но сама проблема остается.

Если еда стала застревать между зубами и появляется дискомфорт в десне, то нужно обращаться к стоматологу. Вполне возможно, что нарушился контакт между боковыми сторонами зубов, образовалась кариозная полость, появился скол на эмали или некачественно установлена пломба.

Зубочистка не решит эти проблемы, а только ухудшит состояние полости рта.

- Даже при аккуратном использовании зубочистка может легко травмировать мягкие ткани вокруг зуба. Если же палочка не стерильна, то занести в ранку инфекцию, что поспособствует развитию стоматита, - рассказывает врач стоматолог- пародонтолог Елизавета Романова.

Еще одна проблема – часто от зубочисток отслаиваются волокна и застревают в десне, порой ужалить их самостоятельно невозможно.

А при частом использовании зубочисток могут образовываться пародонтальные карманы. Они возникают из-за хронического воспаления в десне — между ней и зубом возникает промежуток, куда попадает пища и налет.

Если не лечить проблему, то можно получить пародонтальный абсцесс.

- Куда лучше заменить зубочистки правильной домашней гигиеной и своевременным осмотром у врача, - заключила эксперт в беседе с Ридусом.