Вирусолог объяснил, сможет ли российская вакцина справиться с индийским штаммом COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил ситуацию с индийским штаммом коронавируса.

Эксперт отметил, что вирус, переходя от человека к человеку, сталкивается с естественным механизмом защиты – иммунной системой. Чтобы как-то преодолеть преграду, он подстраивается и меняет свои свойства. Таким образом появляются «вирусы-мутанты».

- Мы знаем, что есть «мутант» южноафриканский, есть британский. Пока все эти заболевания покрываются нашей вакциной, - говорит вирусолог Rt.

Он подчеркивает, что шансы российской вакцины справиться с индийским штаммом очень велики.

- Что будет дальше, покажет только время… Именно поэтому надо интенсифицировать прививочную деятельность. Дело в том, что эффективнее вакцинации против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало, - заключил Зуев.

В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что «Спутник V» сможет противостоять индийскому штамму ковида.

Данная разновидность вируса отличается двойной мутацией в гене S-белка. Из-за этого он считается более заразным. Кроме того, у него есть способность снижать эффективность нейтрализации антителами, сообщает телеканал "360".