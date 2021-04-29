Коронавирус в Нью-Йорке: Снять все ограничения в городе планируют к 1 июля 2021 года

Снять все ограничения в городе планируют к 1 июля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Нью-Йорка планируют снять ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, уже к 1 июля 2021 года. Об этом сообщил Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Со второго летнего месяца планируется открыть магазины, театры, офисные центры и предприятия. Город готов вернуться к привычному образу жизни. Градоначальник города отметил, что вакцинацию прошли большое количество жителей Нью-Йорка, что позволяет сделать значительные послабления в ограничениях.

Ранее в Нью-Йорке пересмотрели стратегию борьбы с коронавирусом. В городе были введены строгие эпидемиологические правила. Из-за пандемии бюджет штата не досчитался $15 миллиардов. Губернатор города Эндрю Куомо для решения финансовой проблемы предложил в январе 2021 года легализацию марихуаны и открытие букмекерских контор.