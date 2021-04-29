Минкульт Украины внес Моргенштерна в "черный список"

Рэпера Моргенштерна внесли в "черный список" Минкульта Украины. Фото: скриншот видео

Российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, более известного под псевдонимом Моргенштерн, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий список составляет министерство культуры и информационной политики страны. В перечне рэпер идет под номером 25.

Валеев пополнил список из 181 артистов, куда входят Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Михаил Пореченков и прочие.

Примечательно, что у рэп-исполнителя запланированы концерте в стране. 3 июня в Киеве, 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье.

Внесение артистов в список министерства культуры Украины означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по украинскому телевидению с их участием, а также запрет въезда на территорию страны.

22 марта украинское министерство культуры и информационной политики внесло в "черный список" российского телеведущего и блогера Сергея Дружко.