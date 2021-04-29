Роспотребнадзор предполагает возможное осложнение ситуации с COVID-19 к осени 2021 года

Роспотребнадзор предполагает осложнение ситуации с COVID-19 к осени 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила журналистам, что коронавирусная инфекция приобретает признаки сезонного заболевания.

"Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, и поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации", - сказала она.

Попова отметила, что избежать более раннего всплеска болезни можно, соблюдая все санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заверили, что третьей волны коронавируса в РФ, о которой сообщило агентство Bloomberg, нет. Ситуация находится под контролем. Эту же информацию подтвердил и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее о том, что коронавирус приобретет сезонность говорил врач и телеведущий Александр Мясников. Он подчеркивал, что инфекция, как и любая другая, со временем потеряет силу, но никуда не денется. Мясников подчеркнул, что людям придется привыкнуть и к этой новой болезни.