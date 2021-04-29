Количество пострадавших на границе с Таджикистаном киргизов возросло до 26

Киргизское министерство здравоохранения сообщило, что число пострадавших на границе с Таджикистаном киргизов достигло 26, двое погибли.

Ранее сообщалось, что два гражданина Таджикистана получили тяжелые ранения. Также пострадали 16 киргизов и один погиб.

Кроме того, в Бишкеке начались протесты у Дома правительстве Киргизии. Протестующие требуют навести порядок на границе с Таджикистаном. По их мнению, для этого необходимо, чтобы лидеры двух стран выехали в Баткенскую область

Напомним, 29 апреля на границе Таджикистана и Киргизии между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считается своей территорией, а в Киргизии - спорной. Накануне таджикские пограничники устанавливали видеокамеры наблюдения в районе, что очень не понравилось киргизам. После словесной перепалки в ход пошли булыжники, а затем конфликт превратился в перестрелку.