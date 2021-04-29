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В мире29 апреля 2021 17:45

Премьеры Киргизии и Таджикистана встретятся 29 апреля для обсуждения ситуации на границе стран

Киргизские власти ввели режим ЧП, а также начали эвакуацию женщин и детей из зоны конфликта
Анастасия РЫШКОВА
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В кругах Киргизии введен режим ЧП.

В кругах Киргизии введен режим ЧП.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министры Киргизии и Таджикистана встретятся 29 апреля для обсуждения ситуации на границе стран. В районе пункта распределения воды «Головной» со вчерашнего дня продолжается конфликт между местными жителями после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе.

Представители Киргизии выступили против действий соседей и начали спиливать столб. Конфликтная ситуация приобрела агрессивный характер. Пограничники стали закидывать друг друга камнями, пострадал один человек. В ночь со среды на четверг конфликт обострился.

Со стороны Таджикистана началась стрельба, были ранены четверо кыргызстанцев. Киргизские пограничники заявили о захвате погранзаставы Таджикистана. На данный период количество пострадавших киргизов на границе возросло до 26 человек. В кругах Киргизии введен режим ЧП и начата эвакуация женщин и детей из зоны конфликта.