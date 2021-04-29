Минсельхоз России предложил временно ограничить экспорт гречки

В Минсельхозе России предложили временно ограничить экспорт гречки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы. Это необходимо для недопущения резких колебаний цен.

- В целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен в ходе подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию Минсельхоз России выступил с инициативой о временном ограничении экспорта данной продукции. В настоящий момент указанная мера прорабатывается, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

В министерстве сообщили, что с ноября прошлого года отмечается существенное увеличение экспорта гречки из России в ряд стран. Кроме того, планируется расширение посевных площадей в 2021 году.

Ранее появилась информация, что Минпромторг, Минсельхоз и ФАС России представят в Минэкономразвития предложения по снижению экспорта гречки в 2021 году. Такое решение было принято после совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товаров.