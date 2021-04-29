В Москве началась репетиция военного Парада ко Дню Победы

В Москве началась репетиция Парада Победы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве началась первая репетиция Парада ко Дню Победы. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию репетиции парада в четверг, 29 апреля.

Этим вечером до окончания мероприятия прилегающие к маршруту следования техники улицы на западе, северо-западе и в центре российской столице перекрыты.

Традиционно техника, размещенная на временной площадке в Нижних Мневниках, начинает выстраиваться на Тверской улице примерно в 19:00. В самой репетиции должны принять участие пешие расчеты и механизированная колонна. За несколько дней до тренировки экипажи военных машин уже прошли пешком весь маршрут следования.

В 2021 году по Красной площади в Москве пройдут 37 парадных расчетов. В общей сложности в пешем строю пройдет более 12 тысяч человек. В составе механизированной колоны в этом году пройдут более 190 единиц военной и специальной техники.

Вторая ночная тренировка пройдет в российской столице 4 мая, а генеральная репетиция Парада Победы, которая будет включать в себя и авиационную часть мероприятия, состоится 7 мая.