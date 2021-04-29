Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе Фото: REUTERS

Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации с 17:00 по московскому времени. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает киргизское министерство иностранных дел.

- Обе стороны подчеркнули крайнюю необходимость урегулировать конфликт путём переговоров. Премьеры двух страны договорились в скором времени провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых ведомств для обсуждения деталей ситуации. Министры призвали граждан двух стран не поддаваться провокациям, - говорится в сообщении министерства.

Стороны договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне. Кроме того, премьер-министры Киргизии и Таджикистана выразили готовность к скорейшему разрешению сложившейся ситуации на границе путем мирных переговоров.

Напомним, ситуация на киргизско-таджикской границе обострилась в минувшую среду на фоне конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии - спорной. После нескольких стычек местных жителей в данной районе началось вооруженное столкновение между военными Киргизии и Таджикистана. Минимум два человека в ходе конфликта погибли, еще 26 получили ранения. В том числе получил ранение при стрельбе на границе с Киргизией мэр таджикского города.

Сегодня вечером киргизская погранслужба сообщила, что Таджикистан открыл огонь по пяти заставам и постам, в результате чего на заставе «Достук» начался сильный пожар. В ответ на это спецназ Киргизии захватил заставу на территории Таджикистана.