93 км газовых сетей планируют построить в Нижегородской области в 2021 году

В 2021 году на газификацию Нижегородской области планируется направить более 2 млрд рублей, что на 15,6% больше уровня 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Всего в Нижегородской области планируется построить в этом году 93 км газовых сетей.

- Мы поэтапно решаем проблему газификации совместно с ПАО «Газпром». В прошлом году с председателем правления компании Алексеем Миллером подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В целом Нижегородская область демонстрирует высокий показатель газификации: ее уровень на 1 января 2021 года составлял 77,5 процента по сравнению с 71,4 процентами в среднем по России. Однако в северных районах остается немало негазифицированных населенных пунктов. Именно им будем уделять особое внимание в ближайшие годы, - сказал Глеб Никитин.

По соглашению с ПАО «Газпром» планируется газифицировать 6 северных районов региона: построить газопровод до Варнавина и Ветлуги к 2023 году, до Шахуньи и Тонкина – в 2024 году, до Тоншаева и Шаранги – в 2025 году. При этом регион намерен финансировать строительство внутрипоселковых газопроводов – на эти цели до 2025 года включительно потребуется 1,66 миллиарда рублей.

Глава региона отметил, что при общем уровне газификации 77,5% в городах и поселках городского типа Нижегородской области он достигает 83,58%, а в сельской местности составляет 61%. При этом на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика прироста уровня газификации.

Глеб Никитин отметил, что выполнение программы ПАО «Газпром» в регионе уже началось. На четырех объектах – это газопровод-отвод и ГРС Горбатовка, газопроводы высокого давления от ГРС Горбатовка до существующих потребителей в Дзержинске и в Нижнем Новгороде, газопровод высокого давления от ГРС Горбатовка до Сормовской ТЭЦ – работы планируется завершить в 2022 году.