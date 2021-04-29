Москалькова привилась от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции.

"Татьяна Николаевна Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе омбудсмена РИА Новости.

Отдельно подчеркнуто, что прививка была выполнена отечественной вакциной.

Ранее прививку от коронавируса сделал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства рассказал, что вакцинация проводилась отечественным препаратом.

Также глава государства выразил надежду, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря изобретенным вакцинам.

Напомним, что массовая вакцинация в России началась в декабре 2020 года. Привика выполняется препаратом "Спутник V". Записаться на вакцинацию можно на портале mos.ru.

"Спутник V" разработан российскими учеными центра имени Гамалеи. Препарат стал первым в мире лекарством для профилактики коронавируса.