НАТО приступили к организованному выводу войск из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс начал скоординированный и организованный вывод своих войск, которые участвуют в операции «Решительная поддержка», с территории Афганистана. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

- Вывод сил государств НАТО стартовал. Он проходит в организованном и скоординированном порядке, - говорится в материале.

Сейчас контингент альянса в Афганистане составляет свыше десяти тысяч человек. НАТО намерены завершить вывод своих сил в сентябре текущего 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, накануне американский президент Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты начнут окончательный вывод войск из Афганистана 1 мая этого года. Глава США добавил, что американские военные и союзники по Североатлантическому альянсу выйдут из Афганистана до 20-й годовщины террористической атаки, которая произошла 11 сентября.

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