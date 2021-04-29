Песков назвал «шизофреничной» позицию Чехии и Болгарии в дипломатическом скандале с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков оценил позицию Чехии и Болгарии по отношению к России.

- Действия Праги и Софии вызывают у Москвы раздражение, сожаление, непонимание и желание изменения их шизофреничной позиции, - сказал пресс-секретарь в четверг в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Как отметил Песков, Кремль "достаточно энергично" реагирует на нынешнюю ситуацию. По его словам, Чехия и Болгария должны осознать, что серьезные обвинения в адрес РФ или любого другого государства не могут быть голословными, иначе "они автоматически девальвируются и бьют просто по самим этим государствам".

Напомним, что ранее власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на разведслужбы. При этом в Праге обвинили Россию и в причастности к взрывам в Врбетице в 2014 году. В ответ РФ объявила персонами нон грата 20 представителей чешского посольства. Мария Захарова назвала действия западных коллег абсурдными и голословными.

Вслед за Прагой выдвинула обвинения и София. Болгария считает, что шестеро граждан РФ причастны к четырем взрывам на оружейном складе, произошедших с 2011 по 2020 годы. В России отметили, что действия европейских стран имеют цепную реакцию. Позднее Болгария попросила у РФ помощи в расследовании взрывов.