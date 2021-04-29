«Газпром» разработает новый план развития компании до 2050 года Фото: Олег ЗОЛОТО

«Газпром» в настоящее время разрабатывает новые сценарии развития компании до 2050 года в условиях низкоуглеродной повестки. Об этом в четверг, 29 апреля, рассказал председатель правления холдинга Алексей Миллер, выступая на Дне инвестора.

Он отметил, что для «Газпрома» экологические показатели являются основой всех бизнес-процессов. Они интегрированы во всю систему корпоративного управления холдинга.

- Уже сейчас компания разрабатывает план развития до 2050 года в условиях тренда низкоуглеродной экономики. Мы также работает над производством водорода из метана без выбросов CO2, - сообщил Алексей Миллер.

Председатель правления холдинга заявил, что «Газпром» ставит перед собой цель монетизации запасов этансодержащего газа, поскольку газ месторождений Восточной Сибири является этансодержащим. Кроме того, компания работает все в более глубоких пластах залегания газа на своих традиционных месторождениях на территории Западной Сибири, где также содержится этансодержащий заг.

Сейчас холдинг реализует два таких проекта: комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод.