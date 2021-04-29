Минэнерго РФ предложило дать правительству право ограничивать экспорт бензина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство энергетики России предложило включить бензин и легкие дистилляты в список товаров, в отношении которых кабмин страны может вводить ограничение или запрет на экспорт. Об этом в четверг, 29 апреля, следует из проекта постановления министерства, который опубликовали на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

В документе говорится, что дополнить перечень существенно важных для российского внутреннего рынка товаров необходимо для бесперебойного прохождения периодов массовых ремонтов технологического оборудования на заводах по нефтепереработке, а также для высокого спроса на внутреннем рынке. Эксперты ведомства считают, что это поможет стабилизировать внутренний рынок топлива.

Уточняется, что ограничение может распространяться на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95, Аи-98 и отдельные виды легких дистиллятов. Постановление может вступить в силу примерно 26 июня текущего года.

Напомним, что 21 апреля на совещании у вице-премьера Александра Новака обсуждалась инициатива о внесении бензина в список товаров, экспорт которого могут временно ограничить.