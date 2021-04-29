Россия подала заявку на проведение всемирной выставки «Экспо-2030». Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Россия первой подала заявку на проведение всемирной выставки «Экспо-2030» в Москве. Международное бюро выставок российскую заявку уже получил, а остальные кандидаты смогут подать свои заявки до конца октября текущего года. Об этом в четверг, 29 апреля, говорится в заявлении бюро.

- Сегодня Россия направила письмо с предложением своей кандидатуры на проведение «Экспо-2030» на территории российской столицы. Письмо от главы правительства РФ Михаила Мишустина уже передали генеральному секретарю бюро Димитрию Керкентзесу, - говорится в коммюнике, цитирует агентство ТАСС.

«Экспо» является одной из наиболее крупных международным выставок, в которой участвует множество стран мира. Каждые пять лет участники демонстрируют на выставке свои лучше достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.

Выбранная для российского «Экспо» - «Человеческий прогресс. Общее видение мира гармонии». Если Международное бюро выставок одобрит заявку России, то мероприятие состоится в Москве в период с 27 апреля по 27 октября 2021 года.