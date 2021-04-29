Эксперт прокомментировал резолюцию ЕП с призывом ввести санкции против России Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил резолюцию Европейского парламента, где прописаны предложения ввести санкции против России.

По словам эксперта, документ включил в себя «все текущие направления претензий к России».

- Видимо то, что этот документ появился, все собранные в нем претензии не находят широкой поддержки среди политиков и населения, - рассуждает Оленченко.

Именно поэтому родилась идея «формализовать их и придать звучание как парламентской инициативе».

При этом эксперт выразил предположение, что резолюция не будет поддержана.

- Я думаю, что вряд ли какие-то крупные страны поддержат эту резолюцию в практической деятельности, — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Европарламент составил документ, где предлагается отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения российской агрессии на Украине".

Еще одна мера, которую обговаривают в резолюции - это отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Резолюции ЕП по международным вопросам носят декларативный характер, сообщает газета "Известия".