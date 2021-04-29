В Госдуму внесли проект закона о правовом статусе апартаментов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российскую Государственную думу внесли проект закона о правовом статусе апартаментов, который предполагает появление новой категории недвижимости — многофункциональные здания. Документ в четверг, 29 апреля, опубликовали в базе данных нижней палаты.

Многофункциональные здания в случае принятия закона будут сроиться на землях, не предназначенных для жилья. В соответствии с проектом закона, под многофункциональными зданиями понимаются здания, которые состоят из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

На продажу апартаментов в многофункциональных зданиях во время строительства предлагается распространить обязательное применение норм федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Это означает, что новые апартаменты в подобных зданиях будут строиться с использованием эскроу-счетов.

В настоящее время в российском правовом поле нет понятия апартаментов: законами предусмотрены только жилые и нежилые помещения. При этом о наделении статусом жилья уже построенных апартаментов в документе не говорится, то есть жильем будут признавать только новые апартаменты в многофункциональных зданиях.