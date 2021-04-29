Разведка США предрекла проблемы России из-за Китая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Национального совета по разведке (NIC) США Кристофер Борт заявил, что расширение влияния Китая станет проблемой для будущих поколений России.

"Все проблемы между Китаем и Россией на данном этапе решаемы, и руководители понимают друг друга и могут решать проблему возможной конкуренции, но многие указывают, что это будет проблемой для следующих поколений российских лидеров", - заявил, выступая в четверг, 29 апреля, в Атлантическом совете, представитель NIC.

Он отметил, что Москва наблюдает за растущим влиянием Пекина, но ничего не может сделать, потому как Пекин может то, что не может Москва, передает РИА Новости.

"Не думаю, что сейчас растущее влияние Китая именно здесь является фокусом их внимания, они знают и, вероятно, более опасаются этого в других районах, например, Центральной Азии и, вероятно, во Вьетнаме", - сказал Борт.

Он подчеркнул, что в дальнейшей перспективе Москва не может не прогнозировать увеличивающегося влияния КНР.