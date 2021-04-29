В Лиге шашлыка посоветовали идеальный рецепт маринада для мяса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Впереди майские праздники – это традиционное время для шашлыков. В интернете множество различных рецептов маринада для мяса. О том, какие из них самые удачные, рассказал президент Лиги шашлыка Валерий Мальцев.

Существует три основных вида маринадов: мокрый (вино, кефир), полусухой (горчица, кетчуп) и сухой (приправы, травы). Особенность мокрых маринадов в том, что мясо на углях начинает сначала вариться, а когда влага высыхает – жариться.

- Это сильно искажает качество мясного вкуса, поэтому я бы рекомендовал сухие маринады, — отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Он советует применять для сухого маринада три вида перца, зиру и сухую кинзу. А вот традиционный кавказский рецепт маринада включает в себя луковый сок, чем его больше, тем лучше.

Еще один вкусный маринад готовится из сока маринованных помидоров. Так же можно замачиваться мясо в соке свежих томатов. А вот молочные маринады подойдут не для каждого вида мяса.

- Они быстро сворачиваются на поверхности мяса. Когда жаришь такой шашлык, он быстро становится румяным снаружи, а внутри остается сырым. Такой маринад не подходит для баранины и телятины. Он скорее для индейки и курицы, - отметил Мальцев.

В заключении эксперт посоветовал не увлекаться фруктовыми маринадами. Киви или апельсин быстро размягчают мясные волокна, что приводит к стремительной порче продукта.

Стоит помнить,что с 1 января 2021 года вступили в силу обновленные противопожарные правила для дачников. Теперь, собираясь пожарить шашлык на своем участке, придется убедиться, что никакие нормы не нарушены.

Мангал должен располагаться на расстоянии пяти метров от любых построек, а если мясо будет жариться на костре, то нужно вырыть специальную яму, пишет РТ.