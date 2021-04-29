Захарова прокомментировала слова Зеленского об изменении "нормандского формата". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменить "нормандский формат" говорят об отказе Киева от выполнения минских соглашений.

"Принципиальное отличие в том, что эти заявления впервые сделаны на уровне президента страны. Их трудно расценивать иначе, как подтверждение того, что отказ от минских соглашений теперь становится не личным мнением отдельных руководящих представителей Украины. <...> В данном случае речь идет уже об официальной позиции Украины. Разумеется, это вызывает большую тревогу", - сказала Захарова на брифинге в четверг, 29 апреля.

Она подчеркнула, что если в позиции Киева такой подход будет доминировать, то на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе надеятся не придется.

Западные страны должны поддержать безальтернативность "Минска-2", несмотря на уловки Киева, считает официальный представитель МИД РФ.

"О безальтернативности минских соглашений мы столько слышали от наших западных партнеров, что хотелось бы, чтобы они вдруг случайно не забыли о своей позиции, которую озвучивали на протяжении нескольких лет", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия надеется на урегулирование конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее Зеленский отказался вести переговоры с представителями Донбасса по вопросам урегулирования конфликта. Он отметил, что для начала нужно расширить состав "нормандской четверки" или отказаться от "минских соглашений".