Выставка «Вспомним» на ВДНХ будет бесплатной все майские каникулы

До конца мая продолжит работать авторская экспозиция о войне от первого лица «Вспомним» в мультимедийном парке «Россия – моя история» в 57 павильоне ВДНХ. Напомним, выставка открылась в Москве сегодня, 29 апреля. Проект создан при поддержке Министерства просвещения РФ. До 10 мая включительно вход на выставку сделают бесплатным для всех посетителей. Мультимедиа парк будет открыт без выходных все майские праздники.

Новая digital-выставка «Вспомним» состоит из уникальных дневников, писем, мемуаров, архивных фото и видео. Все это выстроено по принципу художественного рассказа от первого лица. Для выставки разработаны авторские бесплатные аудиогиды, которые можно скачать в залах с помощью QR-кода.

«Мы очень рады, что в результате совместной командной работы с нашими уральскими коллегами, которая шла больше года, мы открываем выставку в преддверии Дня Победы, - сказал директор ассоциации исторических парков, член общественной палаты РФ Иван Есин. - Главное, чтобы на майских праздниках экспозицию смогли увидеть, как можно больше жителей и гостей Москвы».

Экспозиция «Вспомним» в мультимедийном парке «Россия – моя история» работает в 57 павильоне ВДНХ.

Одной из первых по залам выставки прошла исполняющая обязанности генерального директора «Фонда новых форм развития образования» Юлия Пономарёва.

«На эту выставку хочется вернуться в одиночестве, отключить телефон, вставить наушники, скачать аудио-гид, прочувствовать прослушать, вспомнить какие-то свои истории из семьи, которые слышал в детстве, - поделилась впечатлениями Пономарева. - Мне кажется, это очень эмоциональная выставка, которая поможет отвлечься от городской суеты. Здесь можно понять, что мы должны сделать всё, чтобы война никогда не повторилась».

В следующие несколько дней экспозиция «Вспомним» откроется для жителей 22 регионов России, в которых представлен исторический мультимедиа парк «Моя история».