Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдения санитарных норм накануне майских праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдения санитарных норм из-за коронавируса в связи с грядущими религиозными праздниками Святой Пасхи у православных, Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными с 1 по 10 мая. Рекомендации опубликовали в четверг, 29 апреля, на официальном сайте ведомства.

Представитель службы отметили, что во время религиозных праздников верующие массово посещают храмы, принимаются участие в обрядах и принимают гостей. В такие дни в храмах наблюдается высокая скученность людей, при которой нарушается социальная дистанция.

- Роспотребнадзор в середине апреля направил главам религиозных конфессий предложения о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе ограничение числа прихожан в храмах, организацию видео/аудио-транслирования богослужений, обеззараживание воздуха, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты также обратили внимание на необходимость сохранения усиленного противоэпидемиологического режима на объектах, которые подведомственны религиозным организациям. На таких объектах следует соблюдать меры безопасности, в том числе индивидуальный подход к участию в богослужениях, обрядах и церемониях людей старше б5 лет или страдающих хроническими болезням, с рекомендацией проведения таких мероприятий дистанционно или на дому.

Управление Роспотребнадзора по столице России посоветовало москвичам встретить Великие праздники дома, в кругу близких, а во время майских праздников ограничить посещение массовых мероприятий.

Как сообщал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки медики выявили 9 284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировали 4,7 миллиона инфицированных.