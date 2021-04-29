Киргизия заявила о гибели ребенка в конфликте на границе с Таджикистаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших граждан Киргизии в результате конфликта на границе с Таджикистаном возросло до трех. Министерство здравоохранения республики в четверг, 29 апреля, сообщило, что в числе погибших – 13-летняя девочка.

- На 23:30 (20:30 по московскому времени) общее число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе достигло 51 человека. Три человека погибли: два летальных случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области. По дороге в больницу умерла 13-летняя девочка, - говорится в сообщении.

Киргизская пограничная служба вечером сообщила, что в настоящее время перестрелки на границе нет. Принимаются меры, чтобы не допустить повторной эскалации.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера в районе водораспределительного пункта «Головной» разгорелся серьезный конфликт между местными жителям, который позже перерос в вооруженное столкновение военнослужащих Киргизии и Таджикистана.Сегодня днем таджикские военные обстреляли несколько киргизских погранзастав, в ответ Киргизия захватила заставу Таджикистана.

Вечером 29 апреля сторона конфликта подписали соглашение о прекращении огня и договорились отвести военные силы на места прежней дислокации. Ранее киргизская сторона говорила об одном погибшем и 45 раненых жителях страны.