Умер Виктор Кудрявцев - ученый, которого обвинили в госизмене

Виктор Кудрявцев, арестованный по обвинению в государственной измене, во время заседания по рассмотрению апелляционной жалобы, 2018 г. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Умер Виктор Кудрявцев – ученый и экс-сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения, которого обвинили в государственной измене. Его не стало на 78-м году жизни, сообщили в четверг, 29 апреля, представитель правозащитной организации «Команда 29», юристы которой защищали ученого.

- В возрасте 77 лет скончался Виктор Кудрявцев. Его обвиняли в госизмене, несмотря на большое количество заболеваний, отправили в следственный изолятор. Он вышел оттуда с онкологией, наши правозащитники добились приостановления дела до выздоровления. Однако ученый умер, - говорится в сообщение, которое цитирует агентство ТАСС.

Напомним, в 2018 году Лефортовский суд в российской столице санкционировал арест Виктора Кудрявцева, которого обвинили по делу о государственной измене. Сам сотрудник ЦНИИмаш свою вину отрицал.

В прошлом году по инициативе следствия было проведено медицинское освидетельствование, подтвердившее, что Виктор Кудрявцев не может участвовать в следственных действиях из-за состояния своего здоровья. Следственные действия тогда были временно приостановлены до выздоровления физика.