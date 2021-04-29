На «Евровидение» в 2021 году допустят максимум 3,5 тысячи зрителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение», который в 2021 году пройдет в Нидерландах, подтвердили, что ограничат количество зрителей на конкурсных мероприятиях. На официальном сайте организаторов в четверг, 29 апреля, сообщается, что на «Евровидение» в это году допустят максимум 3,5 тысячи зрителей.

- Не более 3,5 тысячи зрителей будут допущены в концертный зал «Ахой». Это примерно 20 процентов вместительности зала в Роттердаме. Билеты будут доступны только для тех, кто успешно купил билеты на шоу в прошлом 2020 году. В этом году продажи билетов для широкой публики не будет, - говорится в заявлении.

Речь идет о допуске ограниченного количества зрителей на финал, два полуфинала и шесть репетиций конкурса.

Как писал сайт kp.ru, текст песни певицы Манижи, которая будет представлять на конкурсе Россию, номинировали на премию Eurostory Award, на которую каждый год выдвигают пять лучших, по мнению организаторов, текстов композиций с «Евровидения».