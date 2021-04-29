Лионель Месси намерен продлить контракт с «Барселоной» Фото: REUTERS

Аргентинский футболит Лионель Месси намерен продлить контракт с «Барселоной». Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил отец и агент спортсмена Хорхе Месси, чьи слова передает испанский телеканал TVE.

Накануне сообщалось, что известный футболист может пойти на сокращение заработной платы в размере 50 процента ради нового контракта, однако «Барселона» должна будет выполнить несколько условий. Действующий контракт Месси с клубом истекает в конце июля текущего года.

Хорхе Месси предложил сыну продлить контракт до 2022 года, а по его окончанию перейти в американский клуб «Интер Майами». После завершения выступлений в Соединенных Штатах Лионель Месси намерен вернуться в Испанию и занять место в администрации клуба Каталонии. В обмен на это он может подписать новый контракт, по которому его зарплата понизится на 50 процентов – на этом настаивает испытывающая финансовые затруднения «Барселона».