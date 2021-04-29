Дочь Уилла Смита призналась в полиаморных отношениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь известного голливудского актера Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут как сторонница полиаморных отношений во время передачи Red Table Talk. Запись интервью в четверг, 29 апреля, опубликовали в аккаунте шоу в социальной сети Facebook.

20-летняя актриса и певица сообщила, что она является полиаморкой, то есть состоит в отношениях, при которых партнеры разрешают друг другу заводить романтические и сексуальные связи на стороне. Девушка уверена, что моногамия часто приводит к изменам, а вот полиамория – более открытый и честный формат отношений.

- Представьте, что вам не очень хочется секса, а вашему партнеру – очень хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого? В моем кругу общения только я являются сторонницей полиаморных отношений. И при этом у моих друзей гораздо больше секса, чем у меня самой, - рассказала Уиллоу.

Напомним, что накануне жена Уилла Смита и их дочь Уиллоу одновременно признались в сексуальном влечении к представительницам прекрасного пола. Однако 20-летняя дочь актера отметила, что пока не состояла в отношениях с девушками.