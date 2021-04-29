Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет над поверхностью Марса Фото: REUTERS

Беспилотный вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый по счету полет над поверхностью Марса. Об этом в четверг, 29 апреля, говорится в сообщении на странице Лаборатории реактивного движения NASA в социальной сети Twitter.

- В рамках планируемого и амбициозного четвертого полета на Марсе вертолет не смог подняться с поверхности планеты. Команда экспертов уже проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять еще одну попытку, - говорится в сообщении.

Напомним, третий полет марсианского беспилотного вертолета Ingenuity состоялся 25 апреля 2021 года. NASA обнародовало видео этого полета, снятое на камеру высокого разрешения. Вертолет поднялся на пять метров, в общей сложности переместился по горизонтали примерно на 100 метров - в одну сторону на 50 метров, а потом обратно.

ПО ТЕМЕ

День марсианской авиации круче, чем День десантника

Вертолет Ingenuity совершил первый полет в атмосфере Красной планеты, плотность которой составляет 1 процент от земной (подробности)

Марсианский вертолет упал на Марс с высоты 10 сантиметров

Ingenuity Mars Helicopter, изготовившись взлететь, перешел на автономное питание (подробнее)