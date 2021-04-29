Словакия опубликовала договор о покупке вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», первая партия которой поступила на территорию страны 1 марта текущего года. Документ в четверг, 29 апреля, обнародовали на официальном сайте национального министерства здравоохранения Словакии.

24 апреля разработчики российского препарата против коронавируса проинформировали власти Словакии, что не имеют возражений против публикации текста договора о поставке «Спутника V». Братиславе также предложили опубликовать контракт с американской компанией Pfizer.

Российская сторона тогда также напомнила, что руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш сообщил об исследовании эффективности разных вакцин, которые используются на территории его страны, и признал российский «Спутник V» лучшим препаратом.

Накануне глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский заявил, что его страна намерена обнародовать договор о покупке российской вакцины, даже если Россия будет возражать против этого.

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