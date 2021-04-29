Пивной фестиваль «Октоберфест» в 2021 году планируется перенести в Дубай Фото: REUTERS

Пивной фестиваль «Октоберфест» в текущем 2021 году планируют перенести из Мюнхена в Дубай из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 29 апреля, пишет газета Der Spiegel, ссылаясь на организаторов известного на весь мир народного праздника.

В материале издания отмечается, что уже есть конкретные планы по организации фестиваля. Он должен пройти недалеко от порта Дубая на площади в 420 тысяч квадратных метров. Утверждается, что власти ОАЭ уже дали добро на организацию мероприятия.

- Пиво будут продавать только на территории проведения «Октоберфеста», выносить напитки за пределы этой территории запретят. Планируется также, что нетрезвых гостей фестиваля по гостиницам будут развозить на специальных автобусах, чтобы они не появлялись на улицах Дубая лишний, - говорится в материале издания.

Газета Bild, в свою очередь, пишет, что начала пивного фестиваля запланировано на 7 октября. Планируется построить свыше 30 палаток, а расходы по проведению мероприятия оценили почти в 50 миллионов евро. О своем согласии поучаствовать в празднике в Дубае пустыне заявило большое число баварских пивоварен, а посетить «Октоберфест» в 2021 году хотят, в частности, актер и политик Арнольд Шварценеггер, актриса Памела Андерсон и экс-футболист Лотар Маттеус.