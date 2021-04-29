Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье «Преступление против мира» по факту конфликта на границе с Таджикистаном.

- Действия военных Таджикистана свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Киргизии. В этих действиях предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных норм, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа, которое цитирует РИА Новости.

Сообщается, что расследование этого дела поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников государственного комитета по национальной безопасности, МВД и военной прокуратуры Киргизии.

Как писал сайт kp.ru, по информации киргизского министерства здравоохранения, в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном пострадал по меньшей мере 51 житель республики. Три гражданина Киргизии в результате перестрелки погибли, среди них есть ребенок: 13-летняя девочка погибла от полученных ранений по дороге в больницу.

Вечером 29 апреля Киргизия и Таджикистан подписали соглашение о прекращении огня и договорились отвести военные силы на места прежней дислокации.