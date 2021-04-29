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В мире29 апреля 2021 23:48

В Генпрокуратуре Киргизии назвали ситуацию на границе запланированной провокацией Таджикистана

В ведомстве заявили о нарушении договора о добрососедских и партнерских отношениях
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Генпрокуратуре Киргизии заявили о нарушении таджикской стороной договора между странами о добрососедских и партнерских отношениях.

В ведомстве также назвали ситуацию на границе запланированной провокацией.

- В нарушение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан договора о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства, военнослужащие Таджикистана с целью захвата суверенной территории Кыргызской Республики, нарушая суверенитет и целостность Кыргызстана, вероломно вторглись на территорию нашей страны, - говорится в заявлении на официальном сайте надзорного ведомства Киргизии.