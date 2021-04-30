В Чехии прошли массовые протесты против "пророссийской политики" президента

В разных городах Чехии прошли массовые акции протеста из-за президента страны Милоша Земана. Митинги организовали представители движения "Миллион моментов за демократию" (ММД).

Отмечается, что только в Праге на улицы вышли около 10 тысяч граждан Праги. Об этом свидетельствуют данные полиции. Протестующие заняли Вацлавскую площадь в центре города, чтобы выразить протест "пророссийской политике" главы государства.

- Президент Земан вместо поддержки собственной страны повторяет те же сказки, что и пророссийские дезинформационные сайты и российская пропаганда. Нахождение Земана на посту главы государства является угрозой для безопасности нашей республики, - заявил лидер ММД Бенжамин Ролл.