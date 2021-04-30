Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении вооруженного конфликта Фото: REUTERS

Таджикистан и Киргизия смогли договориться о прекращении вооруженного конфликт, который развернулся на границе.

Сообщается, что каждая из сторон готовится отвести войска на ранее занимаемые позиции. Также они решили сформировать специальную рабочую группу для реализации этих мер и для создания соответствующих условий к переговорам. Об этом 30 апреля пишут РИА Новости.

Напомним, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась накануне из-за конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной". После нескольких вооруженных стычек в этом районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали.