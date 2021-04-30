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Общество30 апреля 2021 5:21

Главред «Дождя» заявил об увольнении журналиста телеканала Павла Лобкова

Теперь обсуждаются условия расторжения трудового договора
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Главред «Дождя» заявил об увольнении журналиста телеканала Павла Лобкова

Главред «Дождя» заявил об увольнении журналиста телеканала Павла Лобкова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российского журналиста телеканала "Дождь" Павла Лобкова отстранили от эфира за оскорбления коллег.

Как сообщил в посте в Телеграм-канале лавный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, на данный момент идут обсуждения условий для расторжения трудового договора Лобкова с телеканалом.

- В минувшую пятницу я отстранил Павла от эфира за неоднократные оскорбления коллег. Я знаю, что у Павла есть своя аудитория, которая ждет его в эфире, но я также знаю, что никакой талант и профессионализм не могут быть основанием для унижения людей, - объяснил свою позицию Дзядко.