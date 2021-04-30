В Handelsblatt спрогнозировали реакцию Германии в случае войны России и НАТО Фото: Александр КОЦ

Публицист Вольфганг Мюнхау в статье для немецкой газеты Handelsblatt спрогнозировал возможные действия Германии в случае вооруженного столкновения России и НАТО.

По мнению автора материала, точкой напряжения, гипотетически, могла бы стать борьба за так называемый "Сувалкский коридор". Этот участок, протяженность которого составляет около 100 километров, смог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью. Сейчас там проходит граница Польши с Литвой. Мюнхау предположил, что этот участок служит гипотетическим местом начала боевых действий.

При этом публицист признался, что Германия "должна" России газопровод "Северный поток-2", чтобы "искупить свои грехи времен Второй мировой войны".

- Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику, - написал в своей статье Мюнхау.

Напомним, ранее военные ученые из России придумали вариант боевого применения Воздушно-космических сил, которые способны дать гарантированную защиту государства от возможных операций НАТО.

Также накануне военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец объяснил, зачем страны НАТО возвращают призыв в армию. По словам представителей самого Североатлантического альянса, именно «российская военная угроза вынуждает» страны НАТО менять комплектование войск.