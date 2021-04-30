Сенатор Пушков жестко ответил болгарам, возмутившись "градусом ненависти" к России

Сенатор Алексей Пушков Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился отношением болгар к России и ее "градусу ненависти" к нашей стране.

- <...> удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера, - написал Пушков в своем посте в Твиттере.

Так он отреагировал на публикацию болгарского издания "Дневник", которая 29 апреля в болгарском опубликовала перевод статьи немецкого издания Deutsche Welle. В материале журналисты пишут, что Турция недовольна активностью РФ в Черном море.