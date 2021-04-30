Власти Израиля задействовали армию для эвакуации тел погибших при обрушении трибуны Фото: REUTERS

Власти Израиля приняли решение привлечь военнослужащих армии для эвакуации раненых и тел погибших во время трагедии на еврейском празднике.

- Бойцы спасательной бригады службы тыла, медсилы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами и военнослужащие оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон, - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

По последним данным, во время праздника на горе Мерон после обрушения трибуны с большим количеством людей погибли 44 человека, более сотни пострадали, сообщает газета "Гаарец".

Напомним, праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю. В 2021 году его проведение пришлось на период с 29 апреля до 30 апреля. Одной из главных и ярких традиций являются костры. которые приято жечь специально отведенных местах.