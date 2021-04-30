Последние новости на утро 30 апреля 2021: Пушков ответил болгарам, отметив "градус ненависти" к России

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 30 апреля 2021 года. Российский сенатор Алексей Пушков возмутился отношением болгар к России и ее "градусу ненависти" к нашей стране. В своем посте в Твиттере он написал: "удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы второй мировой Болгария была союзником Гитлера". Так он отреагировал на публикацию болгарского издания "Дневник", которая 29 апреля в болгарском опубликовала перевод статьи немецкого издания Deutsche Welle. В материале журналисты пишут, что Турция недовольна активностью РФ в Черном море. Комментируя статью, жители Болгарии выражали сожаление по поводу положения Украины, а некоторые заявили, что Турция сможет помочь украинским военным противостоять России.

В Израиле произошло ЧП: при обрушении трибуны погибли 44 человека, больше сотни ранены. Все произошло во время еврейского праздника Лаг ба-Омер. Часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением конструкции. Все дело в том, что на трибуне находилось очень много людей. За вечер организаторы празднования насчитали более 100 тысяч гостей. Власти Израиля задействовали армию для эвакуации тел погибших.

В США по единогласному решению Сената кандидатура Виктории Нуланд была утверждена на пост замгоссекретаря Америки по политическим вопросам. Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР.

Таджикистан и Киргизия смогли договориться о прекращении вооруженного конфликта, который развернулся на границ, стороны готовятся отвести войска на ранее занимаемые позиции. Они также намерены сформировать специальную рабочую группу для реализации этих мер и для создания соответствующих условий к переговорам. Мы собрали последние новости о сложившейся ситуации.

Журналист телеканала CBS Нора О-Доннелл сообщила о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправиться на следующей неделе с визитом на Украину "на фоне растущей напряженности с Россией".

Регулятор Бразилии заявил о готовности пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну российской вакцины против коронавируса "Спутник V" после получения новых данных от разработчика препарата. Там же отметили, что бразильская сторона "не закрывает свои двери" перед РФ в данной ситуации.